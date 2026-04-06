Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas

La prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga anunció su renuncia al cargo cuando cumpla tres años en funciones, el 14 de mayo del 2026.

Aguiñaga aseguró en un video que no correrá por la reelección tras su renuncia. La Prefecta destacó los logros de su gestión como caminos, obras y atención social de personas necesitadas desde la Prefectura.

En un video Aguiñaga recordó la muerte de su padre en diciembre del 2025, y sostuvo que actualmente la vida la pone nuevamente "frente a una circunstancia compleja" que no le permite mirar hacia otro lado.

También señaló que su esposo "está atravesando una situación de salud difícil" y eso la lleva a decidir que el 14 de mayo terminará su gestión en la Prefectura del Guayas.

"No me postularé a la reelección a la Prefectura del Guayas. De hecho, el 14 de mayo de este año cumpliré tres años en funciones. Y ese mismo día presentaré mi renuncia al cargo", puntualizó.