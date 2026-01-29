Marcela Aguiñaga responde a Luisa González por declaración en caso Caja Chica

La prefecta de Guayas y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, respondió a las acusaciones que hizo en su contra su excoidearia, Luisa González, dentro de la investigación del caso Caja Chica.

“Resulta absurdo que quien fue candidata pretenda desconocer la ley electoral”, dijo Aguiñaga sobre la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado dentro del caso que investiga presunto lavado de activos de Venezuela en la campaña electoral del correísmo en las elecciones anticipadas de 2023.

Tras los allanamientos realizados en las viviendas de cuatro miembros de la RC, entre ellas la de Luisa González, la excandidata mencionó en una rueda de prensa que también se debió allanar el domicilio de Marcela Aguiñaga.

Aguiñaga fue presidenta del Movimiento RC en 2023, pero presentó su renuncia tres días después de las elecciones presidenciales, así lo aclaró en un video publicado en su cuenta de X la noche del miércoles 28 de enero del 2026, desde Panamá.

Señaló que, de acuerdo con el Código de la Democracia, la responsabilidad de la parte financiera en una campaña electoral es exclusivamente del candidato y de quien maneja el fondo electoral.

Aguiñaga aclaró que no formó parte del buró de la campaña presidencial de Luisa González, que en 2023 perdió en segunda vuelta ante Daniel Noboa.

La Prefecta rechazó las declaraciones de González en las que aseveró que es aliada del presidente Daniel Noboa.