Incendio en barco en el puerto de Manta obliga a evacuar a la tripulación en lanchas

Una embarcación se incendió la tarde de este miércoles, 2 de septiembre de 2026, mientras permanecía en el área de fondeo del puerto de Manta.

Las llamas comenzaron a consumir parte de la embarcación mientras permanecía en la rada del puerto de Manta.

Ante la emergencia, los integrantes de la tripulación abandonaron el barco y se trasladaron a lanchas para ponerse a salvo, según reportes de pescadores de la zona.

Videos y fotografías difundidos desde el puerto muestran una columna de humo y llamas sobre la embarcación.

#Manabi

Una embarcación pesquera se incendió frente a las costas de Manta. pic.twitter.com/Wp5y23eCqV — Minuto & Medio (@MinMedio) September 2, 2026

El fuego generó una emergencia en la zona de fondeo, donde permanecen varias embarcaciones pesqueras.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se han confirmado personas heridas como consecuencia del incendio.

La información sobre el estado de la embarcación y de la tripulación podría actualizarse conforme avance la atención de la emergencia.

ÚLTIMA HORA: ALARMA EN EL PUERTO DE MANTA POR EMBARCACIÓN INCENDIADA EN ALTAMAR



​Un voraz incendio consume a una embarcación registrada en las radas del puerto de Manta este miércoles 2 de septiembre. pic.twitter.com/hXUBUzlMFl — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) September 2, 2026

Incendio seis meses después de destrucción de 35 embarcaciones

El incendio de este miércoles ocurre menos de tres meses después de otro siniestro registrado en el puerto pesquero de Manta.

El pasado 6 de junio de 2026, varias embarcaciones se incendiaron alrededor del mediodía en el área de fondeo de la rada.

En aquella emergencia, el fuego comenzó en el pesquero Jesús es mi Rey y luego se extendió a otras embarcaciones.

En menos de dos horas, 35 barcos fueron destruidos: 21 lanchas artesanales y 14 embarcaciones pesqueras de mayor calado.