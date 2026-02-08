Mario Godoy presenta pruebas de su defensa en proceso de juicio político en la Asamblea

Mario Godoy se presentó en la Asamblea Nacional para presentar su defensa en el proceso de juicio político.

La comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, se inició con varios minutos de retraso la tarde de este domingo 8 de febrero de 2026.

“Pedía seguridad urgente y teletrabajo, pero renunció al día siguiente”, dijo Godoy sobre pedidos del juez anticorrupción Carlos Serrano, y presentando oficios ante los legisladores.

En la reinstalación de la sesión de la Comisión de Fiscalización, Godoy presentó las pruebas en su defensa en medio del proceso de juicio político en su contra.

El juez anticorrupción Carlos Serrano, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional este viernes 6 de febrero del 2026, señaló a Godoy por presiones y falta de seguridad cuando la necesitaba.

Serrano compareció como testigo clave y dijo que se encuentra exiliado fuera de mi país, estoy intentado comenzar de cero, tengo temor de perder mi vida".

Serrano aseguró que se le retiró la seguridad a pesar de las amenazas, incluido el coche bomba colocado a metros de su oficina, lo que motivo su renuncia y salida del país.

Este proceso de fiscalización se derivó de las denuncias de amenazas y presiones que Serrano recibió tras la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.

El 20 de noviembre de 2025, tras ser condenado, el extranjero reaccionó de forma violenta durante la audiencia telemática, realizada desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Frente a las cámaras, simuló un corte en el cuello, una señal interpretada como amenaza directa contra el juez Carlos Serrano.