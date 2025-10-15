Instalan mesa de diálogo entre Gobierno y manifestantes indígenas en Otavalo, Imbabura

Representantes del sector indígena llegaron al hotel Yamor, en Otavalo para participar en una mesa de diálogo.

Pasadas las 13:00 de este miércoles 15 de octubre del 2025 se instaló una mesa de diálogo entre representantes de las comunidades indígenas de Imbabura y el Gobierno Nacional. El encuentro se da tras una jornada de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en Otavalo.

La mesa de diálogo se instaló en el Hotel Yamor Continental, en el centro de Otavalo con presencia de autoridades de Gobierno, manifestantes y miembros de la Iglesia Católica.

El ministro del Interior, John Reimberg, encabeza la delegación de Gobierno. También están: el padre Cristian Andrade, párroco de San Francisco de Otavalo, y Anabell Hermosa, alcaldesa de Otavalo.

Además, hay alrededor de 60 representantes indígenas y de organizaciones sociales. La Policía Nacional permite el paso únicamente a quienes constan en un listado elaborado previamente.

En las afueras del hotel permanece un grupo de manifestantes custodiados por la Policía Nacional y personal de las Fuerzas Armadas.

Antes del diálogo, la noche del martes, 14 de octubre, se realizó una reunión reservada en el Comando de Policía de Otavalo. Participaron en la mesa el ministro del Interior, John Reimberg; el comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila; un delegado de las Fuerzas Armadas; seis dirigentes de las comunidades indígenas de Otavalo; la alcaldesa y el párroco del cantón.

De este encuentro surgieron tres puntos, planteados por la Alcaldía y los dirigentes indígenas, que el Gobierno habría aceptado: parar la represión de la fuerza pública contra los manifestantes, liberar a varios detenidos y no judicializar a los más de 43 detenidos durante la violenta jornada de protestas del martes.

