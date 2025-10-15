José Guamán es otro fallecido por disturbios en paralizaciones en Ecuador; Conaie se pronunció

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó este miércoles 15 de octubre, a través de redes sociales, el fallecimiento de José Guamán. El oriundo de San Rafael de Cachiviro fue uno de los heridos en medio de las manifestaciones en Otavalo por la eliminación del subsidio al diésel en el marco del paro de la Conaie.

Según el texto publicado por la Conaie, tras el enfrentamiento entre protestantes y policías y militares, Guamán fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra en donde se lo operó. Luego fue llevado hasta el Hospital Eugenio Espejo de Quito, en donde se confirmó el fallecimiento.

"La CONAIE expresa su profunda solidaridad y condolencia a la familia y comunidad de Chachibiro, por este cruel asesinato. Nos unimos al dolor de sus seres queridos y exigimos verdad y justicia para José y para todos los luchadores sociales detenidos y caídos en la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón", escribió la organización.

Con el fallecimiento de Guamán hasta el momento son tres personas fallecidas en el contexto de las movilizaciones que iniciaron hace 24 días en Ecuador. El 28 de septiembre falleció Efraín Fuérez, en Pinsaqui, en Imbabura.

Según el reporte de la Conaie, el 14 de octubre del 2025 murió Rosa Elena Paqui en el cantón Saraguro, en Loja, a causa de un paro cardiorespiratorio. La Conaie dijo que las causas de este último fallecimiento fue por la inhalación de gases lacrimógenos “usados de forma indiscriminada por la Policía”.