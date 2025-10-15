Consejo Ampliado de la Conaie resuelve organizar un convoy humanitario para Imbabura

Consejo Ampliado de la Conaie este miércoles 15 de octubre del 2025

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) realizó un Consejo Ampliado este miércoles 15 de octubre tras los fuertes enfrentamientos del martes en el cantón Otavalo entre manifestantes y la fuerza pública.

Con la participación de líderes de las comunidades indígenas la Conaie rechazó la represión por parte del Gobierno con lo que calificó de un falso “convoy humanitario” cuando en realidad se trataba de “una avanzada militar”.

Tras la reunión la Conaie emitió las ocho resoluciones adoptadas entre ellas el llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, la ONU, la CIDH y la OEA para frenar las acciones del Gobierno y exigir justicia tras los actos.

La organización reafirma su rechazo a la consulta popular que impulsa el Gobierno Nacional y señala que reorganizará su estructura organizativa para realizar campaña por el NO. Además, rechaza el modelo económico que el presidente Noboa ejecuta en Ecuador.

Ahora la Conaie organizará un convoy humanitario para los pueblos indígenas de la provincia de Imbabura con el apoyo de organismos de Derechos Humanos y la Cruz Roja.

A esto una misión de médicos urgente para la provincia de Imbabura encabezado por los dirigentes de salud de la estructura organizativa.