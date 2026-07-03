'No me siento cómodo en el Movimiento Amigo, ni en ningún otro'; Pabel Muñoz habla de su precandidatura

El alcalde de Quito busca la relección y participará en las elecciones con el Movimiento Amigo.

"No me siento a gusto en el Movimiento Amigo, ni en ningún otro movimiento político". Esa fue la declaración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, al ser consultado sobre su precandidatura para la reelección en las elecciones seccionales de 2027.

El movimiento Amigo, fundado por el exasambleísta Daniel Mendoza, es la organización política que acogerá a los candidatos de la Revolución Ciudadana tras la suspensión de esa tienda política por el Tribunal Contencioso Electoral.

En una entrevista, Muñoz afirmó que, pese a ser el movimiento por el que competirá, no mantiene vínculos con esa organización y defendió su permanencia de casi dos décadas en la Revolución Ciudadana.

El alcalde señaló que ha militado durante 19 años en la Revolución Ciudadana y criticó no poder correr con ese movimiento político para la reelección en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Muñoz recordó que, en distintos procesos electorales, el correísmo ha debido participar bajo diferentes listas y alianzas políticas, situación que calificó como irregular para una fuerza política de alcance nacional.

Defiende el respaldo electoral de la Revolución Ciudadana

En su intervención, el alcalde sostuvo que la Revolución Ciudadana continúa siendo una de las principales fuerzas políticas en Quito.

Según afirmó, las mediciones de opinión ubican como primera opción a quienes no se identifican con ningún partido político y, en segundo lugar, a la Revolución Ciudadana, seguida por Acción Democrática Nacional (ADN).

Muñoz anticipa una campaña "todos contra mí"

El Alcalde también aseguró que la campaña electoral será especialmente confrontativa y afirmó que ya han comenzado ataques en su contra.

"Esta va a ser la mayor campaña sucia que ha habido contra un alcalde, contra mí. Ya empezó hace una semana", dijo.

Añadió que espera una contienda en la que varios sectores políticos concentren sus esfuerzos para derrotarlo, aunque aseguró que responderá dentro del debate democrático.

Sostuvo que ADN tendría tres candidaturas vinculadas al Gobierno: la oficial, encabezada por Giovanna Ubidia, además del exalcalde Jorge Yunda y del concejal Wilson Merino, a quienes señaló como candidatos cercanos al oficialismo.