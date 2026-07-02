Cerca de una docena de políticos aspiran a la alcaldía de Quito en las Eleccciones Seccionales
Los partidos y movimientos políticos oficializaron los nombres de los precandidatos a la Alcaldía de Quito y Prefectura de Pichincha.
12 políticos inscribirán sus candidaturas en el CNE para la alcaldía de Quito.
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Actualizado:
02 jul 2026 - 14:22
Los movimientos y partidos políticos definieron sus cuadros para la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha, que participarán en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
Las designaciones se concretaron durante los procesos internos realizados por los partidos y movimientos políticos, una etapa obligatoria antes de la inscripción oficial de las candidaturas.
No obstante, los nombres anunciados aún deberán ser calificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que verificará el cumplimiento de los requisitos legales antes de aprobar las postulaciones definitivas.La Alcaldía de Quito perfila una contienda con exautoridades y nuevas figuras
Estos son los candidatos a la Alcaldía de Quito
Entre quienes aspiran a dirigir el Municipio de Quito figuran políticos que buscan la reelección y personajes que ya ocuparon un cargo en el Concejo en el último período. Esta es la lista de candidatos:
- Pabel Muñoz, quien buscará un nuevo periodo, esta vez auspiciado por el movimiento Amigo, luego de que la Revolución Ciudadana quedara suspendida.
- Jorge Yunda, intentará regresar al Palacio Municipal con el respaldo de Avanza
- Wilson Merino representará al movimiento Imparables.
- Giovanna Ubidia, precandidata de ADN
- Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Cpccs, va por la Izquierda Democrática.
- Cristina Cachaguay fue elegida por Unidad Popular
- Carla Larrea representará al movimiento CREO.
- Linda Romero irá por el Partido Social Cristiano
- Galo Almeida, por Centro Democrático.
- Jorge Cueva fue elegido por el Partido Socialista
- Alejandro Guevara, por Pachakutik
Amplia disputa por la Prefectura de Pichincha
La elección para la Prefectura de Pichincha, presenta un escenario similar, con representantes de varias fuerzas políticas.
- Alexandro Tonello, buscará llegar a la Prefectura con el movimiento Amigo
- Harold Burbano, exministro de Trabajo, participará con ADN
- Carla Cevallos, exconcejal de Quito, irá por Avanza
- Nelson Erazo, por Unidad Popular
- Jaime Ruiz, por la Izquierda Democrática
- Gema Ormaza, por el Partido Social Cristiano
- Jorge Valdospinos Castro, por Centro Democrático
El CNE deberá calificar las candidaturas
Aunque los movimientos ya definieron a sus representantes, el proceso electoral todavía contempla varias etapas antes de que las candidaturas sean definitivas.
El Consejo Nacional Electoral revisará la documentación presentada por cada organización política y verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
La lista oficial de candidatos que participarán en las elecciones seccionales de 2027 se conocerá el próximo 9 de noviembre, una vez concluya el proceso de calificación.
En esos comicios, los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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