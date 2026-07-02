Cerca de una docena de políticos aspiran a la alcaldía de Quito en las Eleccciones Seccionales

12 políticos inscribirán sus candidaturas en el CNE para la alcaldía de Quito.

Los movimientos y partidos políticos definieron sus cuadros para la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha, que participarán en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

Las designaciones se concretaron durante los procesos internos realizados por los partidos y movimientos políticos, una etapa obligatoria antes de la inscripción oficial de las candidaturas.

No obstante, los nombres anunciados aún deberán ser calificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que verificará el cumplimiento de los requisitos legales antes de aprobar las postulaciones definitivas.La Alcaldía de Quito perfila una contienda con exautoridades y nuevas figuras

Estos son los candidatos a la Alcaldía de Quito

Entre quienes aspiran a dirigir el Municipio de Quito figuran políticos que buscan la reelección y personajes que ya ocuparon un cargo en el Concejo en el último período. Esta es la lista de candidatos:

Pabel Muñoz, quien buscará un nuevo periodo, esta vez auspiciado por el movimiento Amigo, luego de que la Revolución Ciudadana quedara suspendida.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, buscará la reelección con el Movimiento Amigo, lista 16.

Jorge Yunda, intentará regresar al Palacio Municipal con el respaldo de Avanza

El juicio del exalcalde Jorge Yunda fue convocado para el 1 de febrero de 2024 El juicio del exalcalde Jorge Yunda fue convocado para el 1 de febrero de 2024

Wilson Merino representará al movimiento Imparables.

Wilson Merino es concejal de Quito y precandidato a la Alcaldía de la capital. Municipio de Quito

Giovanna Ubidia, precandidata de ADN

Giovanna Ubidia, candidata de ADN, a la alcaldía de Quito. Facebook.

Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Cpccs, va por la Izquierda Democrática.

Asamblea destituye a Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, viernes 27 de diciembre de 2024. Foto: Asamblea Nacional Asamblea destituye a Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, viernes 27 de diciembre de 2024. Foto: Asamblea Nacional

Cristina Cachaguay fue elegida por Unidad Popular

Cristina Cachaguay es la candidata de Unidad Popular. Facebook.

Carla Larrea representará al movimiento CREO.

Carla Larrea, es precandidata a la alcaldía con CREO Facebook

Linda Romero irá por el Partido Social Cristiano

Linda Romero fue candidata a la vicepresidencia con Bolívar Armijo. X

Galo Almeida, por Centro Democrático.

Galo Almeida es precandidato a la alcaldía de Quito Facebook

Jorge Cueva fue elegido por el Partido Socialista

Cueca es precandidato por el Partido Socialista Ecuatoriano Redes Sociales.

Alejandro Guevara, por Pachakutik

Pachakutik Pichincha presentó, sus pre candidatos elegidos en las primarias para ocupar la Alcaldía de Quito así como también las Concejalias. Tatiana Quezada, Distrito Sur.Diana Guayanay, Distrito CentroEstefania Grunauer, Distrito Norte, Jaime Paucar, ruralidad.Alejandro Guevara, Alcalde.Fotos : API / Rolando Enríquez API

Amplia disputa por la Prefectura de Pichincha

La elección para la Prefectura de Pichincha, presenta un escenario similar, con representantes de varias fuerzas políticas.

Alexandro Tonello, buscará llegar a la Prefectura con el movimiento Amigo

Alexandro Tonello es el actual viceprefecto de Pichincha Facebook

Harold Burbano, exministro de Trabajo, participará con ADN

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, anunció el proyecto de Ley que busca fortalecer al Secap. Ministerio de Desarrollo Humano

Carla Cevallos, exconcejal de Quito, irá por Avanza

Carla Cevallos, fue concejal de Quito y correrá con Avanza por la Prefectura. Facebook

Nelson Erazo, por Unidad Popular

El sindicalista Nelson Erazo participará como candidato a la Prefectura de Pichincha Redes Sociales

Jaime Ruiz, por la Izquierda Democrática

El dirigente doportivo Jaime Ruiz será candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano. Primicias

Gema Ormaza, por el Partido Social Cristiano

Será la candidata a la prefectura de Pichincha X

Jorge Valdospinos Castro, por Centro Democrático

El CNE deberá calificar las candidaturas

Aunque los movimientos ya definieron a sus representantes, el proceso electoral todavía contempla varias etapas antes de que las candidaturas sean definitivas.

El Consejo Nacional Electoral revisará la documentación presentada por cada organización política y verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La lista oficial de candidatos que participarán en las elecciones seccionales de 2027 se conocerá el próximo 9 de noviembre, una vez concluya el proceso de calificación.

En esos comicios, los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).