Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

Cerca de una docena de políticos aspiran a la alcaldía de Quito en las Eleccciones Seccionales

Los partidos y movimientos políticos oficializaron los nombres de los precandidatos a la Alcaldía de Quito y Prefectura de Pichincha. 

12 políticos inscribirán sus candidaturas en el CNE para la alcaldía de Quito.

Redes Sociales.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

02 jul 2026 - 14:22

Unirse a Whatsapp

Los movimientos y partidos políticos definieron sus cuadros para la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha, que participarán en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.  

Las designaciones se concretaron durante los procesos internos realizados por los partidos y movimientos políticos, una etapa obligatoria antes de la inscripción oficial de las candidaturas.

No obstante, los nombres anunciados aún deberán ser calificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que verificará el cumplimiento de los requisitos legales antes de aprobar las postulaciones definitivas.La Alcaldía de Quito perfila una contienda con exautoridades y nuevas figuras

Estos son los candidatos a la Alcaldía de Quito

Entre quienes aspiran a dirigir el Municipio de Quito figuran políticos que buscan la reelección y personajes que ya ocuparon un cargo en el Concejo en el último período. Esta es la lista de candidatos:  

  • Pabel Muñoz, quien buscará un nuevo periodo, esta vez auspiciado por el movimiento Amigo, luego de que la Revolución Ciudadana quedara suspendida.
thumb
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, buscará la reelección con el Movimiento Amigo, lista 16.
  • Jorge Yunda, intentará regresar al Palacio Municipal con el respaldo de Avanza
thumb
El juicio del exalcalde Jorge Yunda fue convocado para el 1 de febrero de 2024El juicio del exalcalde Jorge Yunda fue convocado para el 1 de febrero de 2024
  • Wilson Merino representará al movimiento Imparables.
thumb
Wilson Merino es concejal de Quito y precandidato a la Alcaldía de la capital.Municipio de Quito
  • Giovanna Ubidia, precandidata de ADN
thumb
Giovanna Ubidia, candidata de ADN, a la alcaldía de Quito.Facebook.
  • Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Cpccs, va por la Izquierda Democrática.
thumb
Asamblea destituye a Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, viernes 27 de diciembre de 2024. Foto: Asamblea NacionalAsamblea destituye a Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, viernes 27 de diciembre de 2024. Foto: Asamblea Nacional
  • Cristina Cachaguay fue elegida por Unidad Popular
thumb
Cristina Cachaguay es la candidata de Unidad Popular.Facebook.
  • Carla Larrea representará al movimiento CREO.
thumb
Carla Larrea, es precandidata a la alcaldía con CREOFacebook
  • Linda Romero irá por el Partido Social Cristiano
thumb
Linda Romero fue candidata a la vicepresidencia con Bolívar Armijo.X
  • Galo Almeida, por Centro Democrático.
thumb
Galo Almeida es precandidato a la alcaldía de QuitoFacebook
  • Jorge Cueva fue elegido por el Partido Socialista
thumb
Cueca es precandidato por el Partido Socialista EcuatorianoRedes Sociales.
  • Alejandro Guevara, por Pachakutik
thumb
Pachakutik Pichincha presentó, sus pre candidatos elegidos en las primarias para ocupar la Alcaldía de Quito así como también las Concejalias. Tatiana Quezada, Distrito Sur.Diana Guayanay, Distrito CentroEstefania Grunauer, Distrito Norte, Jaime Paucar, ruralidad.Alejandro Guevara, Alcalde.Fotos : API / Rolando EnríquezAPI

Amplia disputa por la Prefectura de Pichincha 

La elección para la Prefectura de Pichincha, presenta un escenario similar, con representantes de varias fuerzas políticas.

  • Alexandro Tonello, buscará llegar a la Prefectura con el movimiento Amigo
thumb
Alexandro Tonello es el actual viceprefecto de PichinchaFacebook
  • Harold Burbano, exministro de Trabajo, participará con ADN
thumb
El ministro de Trabajo, Harold Burbano, anunció el proyecto de Ley que busca fortalecer al Secap.Ministerio de Desarrollo Humano
  • Carla Cevallos, exconcejal de Quito, irá por Avanza
thumb
Carla Cevallos, fue concejal de Quito y correrá con Avanza por la Prefectura.Facebook
  • Nelson Erazo, por Unidad Popular
thumb
El sindicalista Nelson Erazo participará como candidato a la Prefectura de PichinchaRedes Sociales
  • Jaime Ruiz, por la Izquierda Democrática
thumb
El dirigente doportivo Jaime Ruiz será candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano.Primicias
  • Gema Ormaza, por el Partido Social Cristiano
thumb
Será la candidata a la prefectura de PichinchaX
  • Jorge Valdospinos Castro, por Centro Democrático

El CNE deberá calificar las candidaturas

Aunque los movimientos ya definieron a sus representantes, el proceso electoral todavía contempla varias etapas antes de que las candidaturas sean definitivas.

El Consejo Nacional Electoral revisará la documentación presentada por cada organización política y verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La lista oficial de candidatos que participarán en las elecciones seccionales de 2027 se conocerá el próximo 9 de noviembre, una vez concluya el proceso de calificación.

En esos comicios, los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Te puede interesar