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Política

Estos son los precandidatos para la Alcaldía de Guayaquil y Prefectura del Guayas

Movimientos y partidos políticos definieron sus precandidatos. La fecha límite de los procesos de democracia interna culmina este 2 de julio.

En 2027 está previsto que se posesione el nuevo Alcalde de Guayaquil, que gane en las elecciones

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Autor

Ana Rosero

Actualizado:

02 jul 2026 - 14:17

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Organizaciones políticas definiendo a sus precandidatos que buscarán convertirse en el nuevo alcalde de Guayaquil y prefecto del Guayas tras las votaciones seccionales de noviembre de 2026

Segú el Consejo Nacional Electoral, este 2 de julio vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos culminen sus procesos de democracia interna y seleccionen a sus precandidatos. 

Posteriormente, de acuerdo con el calendario electoral, las alianzas podrán registrarse hasta el 18 de julio, mientras que la inscripción oficial de candidaturas se realizará entre el 2 y el 17 de agosto.

En Guayaquil, 15 organizaciones políticas están habilitadas para presentar candidatos. 

  • Finaliza plazo para procesos de democracia interna 

Estos son los precandidatos anunciados por cada organización política:

Acción Democrática Nacional (ADN)

  • Alcaldía de Guayaquil: Niels Olsen
  •  Prefectura del Guayas: Zaida Rovira
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Niels Olsen, expresidente de la Asamblea Nacional.Asamblea Nacional

 Centro Democrático

  • Alcaldía de Guayaquil: Cynthia Viteri, quien busca regresar al cargo que ya ocupó.
  •  Prefectura del Guayas: Eustorgio Tandazo 
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Cynthia Viteri es la exalcaldesa de Guayaquil.Foto: FB Cynthia Viteri

Unidad Popular

  • Alcaldía de Guayaquil: Karla Arellano
  •  Prefectura del Guayas: Juan Cervantes
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Karla Arellano, es dirigente de la UNEUNE

Partido Social Cristiano (PSC)

  • Alcaldía de Guayaquil: Andrés Roche
  • Prefectura del Guayas: Juan Carlos González 
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Andrés Roche, precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por el PSCFB de Andrés Roche

Revolución Ciudadana – Movimiento Amigo

  • Alcaldía de Guayaquil: Juan Pablo Molina 
  • Prefectura del Guayas: Sofía Espín
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Juan Pablo Molina es el precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por la RC.Asamblea Nacional

 Sociedad Patriótica

  • Alcaldía de Guayaquil: Renán Borbúa
  •  Prefectura del Guayas: Kléber Bravo 
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Por Sociedad Patriótica, el aspirante a la Alcaldía será Renán BorbúaFB de Renán Borbúa

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