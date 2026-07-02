Estos son los precandidatos para la Alcaldía de Guayaquil y Prefectura del Guayas
Movimientos y partidos políticos definieron sus precandidatos. La fecha límite de los procesos de democracia interna culmina este 2 de julio.
En 2027 está previsto que se posesione el nuevo Alcalde de Guayaquil, que gane en las elecciones
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Actualizado:
02 jul 2026 - 14:17
Organizaciones políticas definiendo a sus precandidatos que buscarán convertirse en el nuevo alcalde de Guayaquil y prefecto del Guayas tras las votaciones seccionales de noviembre de 2026
Segú el Consejo Nacional Electoral, este 2 de julio vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos culminen sus procesos de democracia interna y seleccionen a sus precandidatos.
Posteriormente, de acuerdo con el calendario electoral, las alianzas podrán registrarse hasta el 18 de julio, mientras que la inscripción oficial de candidaturas se realizará entre el 2 y el 17 de agosto.
En Guayaquil, 15 organizaciones políticas están habilitadas para presentar candidatos.
Estos son los precandidatos anunciados por cada organización política:
Acción Democrática Nacional (ADN)
- Alcaldía de Guayaquil: Niels Olsen
- Prefectura del Guayas: Zaida Rovira
Centro Democrático
- Alcaldía de Guayaquil: Cynthia Viteri, quien busca regresar al cargo que ya ocupó.
- Prefectura del Guayas: Eustorgio Tandazo
Unidad Popular
- Alcaldía de Guayaquil: Karla Arellano
- Prefectura del Guayas: Juan Cervantes
Partido Social Cristiano (PSC)
- Alcaldía de Guayaquil: Andrés Roche
- Prefectura del Guayas: Juan Carlos González
Revolución Ciudadana – Movimiento Amigo
- Alcaldía de Guayaquil: Juan Pablo Molina
- Prefectura del Guayas: Sofía Espín
Sociedad Patriótica
- Alcaldía de Guayaquil: Renán Borbúa
- Prefectura del Guayas: Kléber Bravo
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