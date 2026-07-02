Estos son los precandidatos para la Alcaldía de Guayaquil y Prefectura del Guayas

En 2027 está previsto que se posesione el nuevo Alcalde de Guayaquil, que gane en las elecciones

Organizaciones políticas definiendo a sus precandidatos que buscarán convertirse en el nuevo alcalde de Guayaquil y prefecto del Guayas tras las votaciones seccionales de noviembre de 2026

Segú el Consejo Nacional Electoral, este 2 de julio vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos culminen sus procesos de democracia interna y seleccionen a sus precandidatos.

Posteriormente, de acuerdo con el calendario electoral, las alianzas podrán registrarse hasta el 18 de julio, mientras que la inscripción oficial de candidaturas se realizará entre el 2 y el 17 de agosto.

En Guayaquil, 15 organizaciones políticas están habilitadas para presentar candidatos.

Finaliza plazo para procesos de democracia interna

Estos son los precandidatos anunciados por cada organización política:

Acción Democrática Nacional (ADN)

Alcaldía de Guayaquil: Niels Olsen

Prefectura del Guayas: Zaida Rovira

Niels Olsen, expresidente de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional

Centro Democrático

Alcaldía de Guayaquil: Cynthia Viteri , quien busca regresar al cargo que ya ocupó.

, quien busca regresar al cargo que ya ocupó. Prefectura del Guayas: Eustorgio Tandazo

Cynthia Viteri es la exalcaldesa de Guayaquil. Foto: FB Cynthia Viteri

Unidad Popular

Alcaldía de Guayaquil: Karla Arellano

Prefectura del Guayas: Juan Cervantes

Karla Arellano, es dirigente de la UNE UNE

Partido Social Cristiano (PSC)

Alcaldía de Guayaquil: Andrés Roche

Prefectura del Guayas: Juan Carlos González

Andrés Roche, precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por el PSC FB de Andrés Roche

Revolución Ciudadana – Movimiento Amigo

Alcaldía de Guayaquil: Juan Pablo Molina

Prefectura del Guayas: Sofía Espín

Juan Pablo Molina es el precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por la RC. Asamblea Nacional

Sociedad Patriótica

Alcaldía de Guayaquil: Renán Borbúa

Prefectura del Guayas: Kléber Bravo