Desarticulan a estructura que enviaba droga en exportaciones de chifles

La Policía desarticula a una banda que enviaba droga desde Guayas hacia Estados Unidos y Europa, en contenedores de chifles.

La Policía desarticuló este 8 de mayo de 2026, a una estructura que enviaba droga en exportaciones de chifles.

El ministro del Interior, John Reimberg, había adelantado que la operación duró 12 horas y que causaba una afectación económica por más de USD 400 millones.

Los operativos dejaron seis detenidos, entre ellos el representante legal y dueño de la exportadora.

Se realizaron en varios sectores de Guayas y Manabí. En Guayaquil, por ejemplo, las intervenciones se ejecutaron en La Alborada, Bastión Popular, Camino Real en vía a la Costa y Juan Montalvo.

También se extendieron a las urbanizaciones privadas Isla Bonita y Arcos Plaza, de Samborondón, y Villa del Rey, del cantón Daule. Mientras que en Manabí se desarrollaron en el cantón Paján.

¿Cómo operaba la estructura desarticulada?

Las investigaciones duraron cerca de seis meses. El ministro Reimberg reveló que se trata de la empresa Nina Bananas, domiciliada en Samborondón.

Los involucrados contaminaban los contenedores de chifles con droga, y los enviaban a Bélgica, Sierra Leona y España, en Europa; y Estados Unidos.

Los detenidos ejercían distintos roles: exceptuando al dueño de la exportadora, hay quienes se encargaban del manejo logístico, otros de la selección de la carga y otros a custodiar las bodegas.

Precisamente, en los allanamientos hallaron una bodega donde se almacenaba la droga. En total, la Policía decomisó 10 toneladas de cocaína.

Dichas instalaciones fueron de difícil localización, pues operaban en búnkeres similares a los que tenía alias 'Fito'.

Los ahora detenidos contrataban, además, a una compañía que ponían candados satelitales en otros vehículos para despitar el desvío de los camiones y los volvían a poner para pasar desapercibidos ante la Policía.

El ministro detalló que el propietario de la empresa intentó ingresar un día antes de su captura a Estados Unidos, país que lo devolvió a Ecuador tras la alerta de las autoridades.