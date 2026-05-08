Daniel Noboa viajará a Paraguay para la Cumbre del Mercosur en junio

El presidente Daniel Noboa realizará un viaje oficial a Paraguay para participar en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur y Estados Asociados. Así lo confirmó la Cancillería de Ecuador, este viernes 8 de mayo de 2026.

La vista del Mandatario a la ciudad de Asunción está prevista para el 30 de junio de 2026. Este viaje se realizará tras la invitación extendida por el presidente paraguayo Santiago Peña.

Según información oficial, la participación de Noboa tiene como objetivo "objetivo de fortalecer la integración regional y consolidar las relaciones políticas, comerciales y de cooperación entre Ecuador y los países miembros del Mercosur".

Durante la cumbre, el mandatario ecuatoriano buscará reforzar la relación comercial que Ecuador mantiene con el Mercosur a través del Acuerdo de Complementación Económica ACE 59. "El fin es lograr un mayor y mejor acceso para las exportaciones ecuatorianas"

Ecuador participa como Estado Asociado del Mercosur desde 2004. La cumbre reunirá a líderes de América del Sur para debatir estrategias conjuntas frente a los principales desafíos económicos, políticos y sociales que enfrenta la región.