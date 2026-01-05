Municipio de Guayaquil logra una recaudación sobre 2 millones de dólares por impuestos 2026

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, informó este lunes 5 de enero del 2025 que entre el jueves 1 y el lunes 5 de enero se han recaudado 2'049.991,52 dólares por el cobro de impuestos prediales y contribución de mejoras, superando la cifra de los primeros seis días del 2025, en que se recibieron 1'648.272,44 dólares.

La recaudación se registró luego que miles de ciudadanos acudieron a las ventanillas de servicio del Municipio para pagar los valores correspondientes al impuesto predial y a la Contribución Especial de Mejoras (CEM).

La mayor parte de contribuyentes, entre ellos personas de la tercera edad, se apresuran a cumplir con estos pagos antes del 15 de enero, fecha límite para acceder al descuento del 10 %.

En estos primeros días del 2026, el Cabildo porteño ha realizado más de 20 000 transacciones, tanto en canales digitales como en las ventanillas municipales. "A pesar de que los guayaquileños están golpeados económicamente, cumplen. Lo valoramos mucho. Gracias!", escribió el funcionario en su cuenta de X.