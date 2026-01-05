En vivo: Comenzó la comparecencia de Mario Godoy en el Pleno de la Asamblea

En el Pleno de la Asamblea se instaló una sesión extraordinaria este lunes 5 de enero de 2026

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, llegó a la Asamblea a las 12:10 y comenzó a comparecer en la sesión del Pleno del Legislativo sobre las amenazas y presiones que denunció el juez anticorrupción, Carlos Serrano.

Antes de la comparecencia de Mario Godoy, 79 asambleístas votaron a favor del cambio del punto del orden del día propuesto por la asambleísta Lucía Jaramillo para tratar el impacto que ha tenido en Ecuador la detención de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Esta sesión extraordinaria de la Asamblea tiene como objetivo que Godoy aclare la polémica relacionada con el manejo de un proceso judicial que derivó en la renuncia del juez Serrano.

Denuncia del juez Carlos Serrano

Este caso surgió tras la condena, el 20 de noviembre, del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024, que investiga vínculos con la mafia balcánica.

Durante la audiencia telemática, realizada desde la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, el procesado realizó una señal de muerte dirigida al juez anticorrupción Carlos Serrano, integrante del Tribunal que dictó la sentencia.

Además, Serrano denunció haber recibido presiones internas para favorecer al extranjero. Según su versión, habría recibido presiones de un supuesto alto funcionario del Consejo de la Judicatura para declarar inocente al procesado serbio. El juez grabó la conversación. El 4 de diciembre, Serrano presentó su renuncia.

El caso escaló hasta el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien fue señalado por un presunto conflicto de intereses, ya que la defensa del narcotraficante la tenía Dolores Vintimilla, esposa del funcionario.

Aunque ella aseguró haber dejado esa defensa en noviembre de 2024, cuando se casó con Godoy. El Presidente de la Judicatura señaló que este caso constituye un "ataque personal" hacia él y su familia.

Por otro lado, el titular de la Judicatura, Mario Godoy y su esposa Dolores Vintimilla fueron denunciados en la Fiscalía General del Estado por presunta delincuencia organizada. Quienes impulsan la acción en contra del judicial y su esposa son los abogados Jorge Eduardo Moreno Ordóñez y Juan Francisco Morales.