Cruce de mensajes entre Nataly Morillo y Aquiles Alvarez por captura de Maduro en Venezuela

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, protagonizaron un cruce de mensajes en la red social X.

La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, protagonizaron un cruce de mensajes en la red social X la noche de este sábado 3 de enero del 2026, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Morillo criticó el silencio que mantuvo el alcalde Alvarez y la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, ante la operación militar que realizó Estados Unidos en Venezuela y que finalizó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Es curioso el silencio de “líderes” políticos ecuatorianos y cierta prensa, ante la detención del cabecilla del cártel de los Soles en Caracas y del régimen chavista. Ni Marcela Aguiñaga ni Aquiles Álvarez han dicho esta boca es mía. ¡Complicidad que repulsa!", escribió Morillo en su cuenta de X.

Enseguida, el alcalde de Guayaquil, respondió la publicación con una fotografía de algunas publicaciones que realizó la actual Ministra, en 2013, cuando fue funcionaria del Gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

Además, la increpó a que el Gobierno responda por los "problemas urgentes" que tiene el Ecuador y enumeró algunos como el escándalo de Progen, la deuda con las dializadoras, entre otras.

"A mí no me interesan los problemas de otros países; me interesan los problemas de los ecuatorianos (...) solucione los problemas del país y ayude a su presidente a gobernar. Para eso está en ese ministerio", respondió Alvarez.