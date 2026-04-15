Perú captura a alias 'Churón' que se fugó de una cárcel de Machala en 2025

Las autoridades de seguridad peruanas capturaron a alias 'Churón' que se había fugado de una cárcel Machala en febrero 2025, informó este miércoles, 15 de abril de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario ecuatoriano identificó al ciudadano como Christian Gabriel Zambrano Villigua y señaló que "es un criminal de los Sao Box" quien cumplía una sentencia en una cárcel de la capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Recordó que Zambrano Villigua, alias 'Churón', se dio a la fuga tras una riña carcelaria en febrero de 2025 causando además la muerte del agente John Paúl Castro Cabrera.

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Zambrano tiene orden de captura y posee notificación roja de la Policía Internacional (Interpol). El hombre fue capturado en Piura en un trabajo coordinado entre la Policía Nacional de Ecuador y la de Perú.

"El Encuentro te espera", escribió Reimberg en el mensaje que acompañó con una fotografía del detenido custodiado por policías en Perú, en referencia a que la cárcel de mayor seguridad del país.

En la Cárcel del Encuentro están políticos, como el exvicepresidente correísta Jorge Glas, cuyos abogados han denunciado en las últimas horas en redes sociales complicaciones en su salud, y cabecillas de bandas criminales catalogadas por Noboa como "terroristas".

En esa prisión, inaugurada el año pasado, se reportó en las últimas horas el fallecimiento de un preso identificado por el organismo encargado de las prisiones como Charles S.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), informó este miércoles de que el recluso presentó afectaciones asociadas a una enfermedad hepática preexistente, recibió atención médica en el policlínico de la cárcel, y al agravarse su condición, fue trasladado a un hospital, pero falleció.