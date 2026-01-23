Noboa aborda en Bélgica la exención de la visa Schengen para ciudadanos ecuatorianos

El presidente Daniel Noboa se reunió con el Primer Ministro de Bélgica, Bart De Wever, como parte de su visita a ese país.

Durante su agenda oficial en Bruselas, el presidente Daniel Noboa sostuvo este viernes 23 de enero del 2026 reuniones con autoridades europeas. Uno de los ejes abordados fue la exención de la visa Schengen para ciudadanos ecuatorianos, un tema que Ecuador busca posicionar dentro de su relación con la Unión Europea.

Como parte de su visita, el mandatario mantuvo un encuentro con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, en el que se trataron asuntos vinculados a seguridad, comercio, cooperación, educación, cultura y, de manera específica, el proceso para avanzar hacia la eliminación del visado Schengen.

En la cita, se expuso la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el interés en fortalecer los vínculos económicos y de inversión.

Previamente, Noboa se reunió con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien abordó el estado de las relaciones entre Ecuador y la Unión Europea. En ese espacio, el jefe de Estado planteó la importancia de retomar el debate sobre la exención del visado Schengen, argumentando que Ecuador mantiene cooperación activa en materia de seguridad y control.

En ambos encuentros también se trataron temas relacionados con la cooperación bilateral, el trabajo conjunto frente al crimen organizado transnacional y el impulso a las inversiones y al desarrollo económico entre Ecuador y los países miembros de la Unión Europea.

La exención de la visa Schengen permitiría a los ecuatorianos viajar a gran parte de Europa para estancias cortas sin necesidad de visado, un objetivo que ha sido planteado por distintos gobiernos y que continúa en fase de diálogo con las autoridades europeas.