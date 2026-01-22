Noboa se reunió con presidente de Singapur y participó en foro sobre brecha de género en Davos

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa cumplió este jueves 22 de enero de 2026 su último día de agenda en el Foro Económico Mundial, antes de viajar a Bélgia este vienres, tal como está previsto.

Noboa participó en el foro “Leadership Reflections from Young Heads of State and Political Leaders”, donde compartió sobre el desafío que representa gobernar para las nuevas generaciones.

Daniel Noboa se reunió con su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, como parte de su agenda oficial en Davos, con el que analizó oportunidades para "fortalecer las relaciones bilaterales, impulsar la cooperación económica, atraer inversión y compartir experiencias en innovación, desarrollo tecnológico y crecimiento sostenible, con miras a consolidar al Ecuador como un socio confiable en el escenario internacional".

Noboa participó en una sesión sobre la reducción de la brecha de género, "Meeting of the Gender Parity Sprint Champions" organizada por el Foro Económico Mundial, cuyo objetivo central es crear una estrategia para acelerar el avance hacia la paridad de género al 2030.

El Mandatario ecuatoriano participó en el foro destacando la promoción de la Economía Violeta como "estrategia de desarrollo inclusivo y sostenible, destacando el compromiso del país con la igualdad de género, el liderazgo femenino y la generación de oportunidades económicas equitativas".

