Ecuador pospone reunión con Colombia e insistirá en la tasa de seguridad, dice Sommerfeld

la ministra Gabriela Sommerfeld se pronunció desde Bélgica sobre la tensión comercial con Colombia.

La canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio, planteó a Ecuador una reunión bilateral para el domingo 25 de enero del 2025 para abordar la imposición de una tasa de seguridad a los productos que se importan desde ese país. Sin embargo, su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, indicó que el país no puede acudir a esa cita por compromisos previamente adquiridos.

La funcionaria señaló que ese domingo Ecuador recibirá en los salones de Cancillería a una “misión de seguridad de un país cooperante importante que son agendas que ya se tienen establecidas”.

En declaraciones a la prensa, desde Bélgica, mencionó que Ecuador hizo una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana, aunque no precisó la fecha en la que podría realizarse la reunión. Sí fue enfática en que Ecuador mantendrá su posición de imponer una tasa de seguridad a Colombia.

Noboa y Sommerfeld cumplen agenda en Bélgica

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este jueves a Bélgica para mantener reuniones con las principales autoridades de ese país europeo, entre ellos el rey Felipe y el primer ministro, Bart De Wever, según anticipó la Presidencia de Ecuador.

Tras participar esta semana en el Foro de Davos, en Suiza, el mandatario ecuatoriano se trasladó a Bruselas para culminar este viaje en territorio europeo antes de regresar a Ecuador.

De acuerdo a la agenda proporcionada por la Presidencia ecuatoriana, Noboa comenzará sus actividades en Bélgica con una reunión con empresarios y posteriormente se encontrará con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Seguidamente, el mandatario de Ecuador visitará a De Wever y al monarca Felipe, para culminar la jornada con una reunión con David De Rotshchild, presidente del Grupo Rotshchild.

El sábado, Noboa se desplazará a Brujas para tener una reunión con su alcalde, Dirk De Fauw, y firmar en el libro dorado de visitas de la ciudad.

La oficina del presidente no ha anticipado qué asuntos se tratarán en las reuniones con las autoridades belgas, cuyo país es uno de los más afectados por las mafias del narcotráfico que desde Ecuador envían grandes cantidades de cocaína a Europa, camuflada en la carga de buques que llegan a puertos como el de Amberes.