Esta es la agenda de Noboa en su visita oficial a Washington D.C

Presidencia de la República del Ecuador

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que el Congreso de EE.UU. reconocerá a Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa, visita oficialmente Washington D.C., Estados Unidos. este 13 y 14 de mayo de 2026.

Como parte de sus actividades, mantiene reuniones con autoridades de EE.UU., organismos multilaterales y representantes financieros internacionales.

La Secretaría General de Comunicación compartió la agenda de actividades del Presidente.

El miércoles 13 de mayo se reunirá con el vicepresidente JD Vance. También mantendrá una reunión bipartidista con senadores estadounidenses, liderada por Bernie Moreno.

Noboa abordará temas de cooperación financiera

Mientas que el jueves 14 de mayo, Noboa se reunirá con el secretario general de la Organización de Estados Américanos (OEA). También intervendrá ante el Consejo Permanente de dicha organización.

Además, mantendrá una reunión con el Congreso de EE.UU., liderada por Mario Díaz, María Salazar y Carlos Giménez.

A esto, se suman dos encuentros más. Uno con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro con el Directorio del BID.

Según información de Cancillería la visita se enfocará en seguridad, inversión y cooperación bilateral.

Como parte de sus actividades, Noboa también participará en la gala anual del Congressional Hispanic Leadership Institute, donde recibirá el Premio Internacional de los Fundadores 2026.