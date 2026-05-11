Precio de la gasolina en Ecuador: Escasez y largas filas previo al cambio de este 12 de mayo

Largas filas de vehículos se registraron en las gasolineras de Quito.

El 12 de cada mes se actualizan los precios de la gasolina en Ecuador. Mientras se mantiene la expectativa, hay largas filas de vehículos y reportes de escasez en Quito y Guayaquil este lunes 11 de mayo de 2026.

Desde el fin de semana se registraron largas filas de vehículos en busca de comprar gasolina. Sin embargo, usuarios denunciaron restricciones y desabastecimiento.

Ante esto, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) indicó que realiza controles a nivel nacional ante "denuncias de presunto acaparamiento".

En Quito las inspecciones de este lunes fueron lideradas por el director Ejecutivo de la ARCH, Christian Puente, pero no se han compartido resultados.

En Guayaquil también se reportó escasez de combustible, lo que ocasionó el cierre temporal de estaciones y restricciones en el cupo de venta por cada vehículo.

Precios de la gasolina Extra, Ecopaís y Súper en Ecuador

Actualmente, la gasolina se mantiene con estos precios por galón:

Extra y Ecopaís : USD 3,024

y : USD 3,024 Súper: USD 4,57

USD 4,57 Diésel: USD 2,962

Los precios varían cada mes desde julio de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa estableció un nuevo sistema de bandas para reducir el subsidio al combustible de bajo octanaje.

Antes de esa medida, el incremento o disminución derivado del sistema de bandas solamente afectaba a la gasolina Súper.

El precio de las gasolinas depende de los valores internacionales y tiene topes establecidos hasta un 5% adicional y un mínimo de 10% a la baja.