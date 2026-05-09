Gobierno oficializa subsidio temporal a planillas de luz de hasta 180 kWh

Los usuarios verán una reducción en las planillas de luz eléctrica de mayo, debido al subsidio del Gobierno

Mediante Decreto Ejecutivo 379, el Gobierno oficializó subsidio temporal para el consumo eléctrico de hasta 180 kWh como medida de alivio ante la ola de calor y el incremento de consumo de energía.

El subsidio anunciado cubre el consumo correspondiente al mes de abril de 2026.

El descuento se verá aplicado automáticamente en las planillas que se emiten y cobran durante mayo.

La medida beneficiará a los usuarios residenciales de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro.

Instituciones deberán ejecutar acciones

También se aplicará en el Distrito Metropolitano de Quito, según lo determinado por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

El documento indica al Ministerio de Ambiente y Energía, a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y otras instituciones que ejecuten las acciones correspondientes.