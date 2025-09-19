Noboa convoca a referéndum para eliminar financiamiento estatal a partidos políticos

El presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo con la pregunta sobre eliminación de financiamiento a partidos políticos.

El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 149 con el que convoca a los ecuatorianos a un referéndum para consultar sobre la eliminación del financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos. El documento se emitió la noche de este viernes 19 de septiembre del 2025.

La pregunta planteada por Noboa es: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Con esta pregunta se modificaría el artículo 110 de la Constitución que establece que “los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control.

En caso de que el referéndum gane en las urnas, el artículo quedaría así: "Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos”.

Esta pregunta ya cuenta con los dos dictámenes favorables de la Corte Constitucional, que se pronunció en días pasados sobre los considerandos y anexos de la pregunta, enviados por el Ejecutivo.

El Decreto dispone notificar y disponer al Consejo Nacional Electoral para que continúe con el proceso previsto en las leyes para los casos de referéndum.