Capturan a alias 'Negro' durante militarización en Puerto Bolívar

Más de mil militares y policías están desplegados por Puerto Bolívar, en Machala, provincia de El Oro, desde este 14 de mayo de 2026.

Las primeras horas de intervenciones, tras la militarización de Puerto Bolívar, en Machala, provincia de El Oro, dejan varios resultados.

En el marco de la operación "Limpieza total", fue capturado alias 'Negro', identificado como objetivo criminal priorizado y presunto integrante del grupo de delincuencia organizada Sao Box, que opera en esa provincia.

En la intervención militar también se decomisaron cocaína y marihuana, además de armamento presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

Más tarde, el Bloque de Seguridad se desplazó por el barrio Nueva Generación, sector Las Katias, donde destruyó inmuebles identificados como “casas del terror”, utilizadas para ejecutar hechos violentos, extorsiones y secuestros.

Continúan los operativos

En horas de la tarde, los operativos continuaron en la ciudadela Autoridad Portuaria, donde los uniformados allanaron una vivienda, en cuyo patio había enterradas un arma de fuego y municiones.

Asimismo, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, realizó un sobrevuelo de la ciudad, para constatar el desplazamiento de los uniformados.

Más de 1 000 militares y policías se desplazan por Puerto Bolívar en una operación que busca atacar las economías de las estructuras criminales de El Oro, durante tres días. Se prevén allanamientos en más de 1 600 propiedades.