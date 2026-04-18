Gobierno de Noboa reafirma lucha contra la criminalidad en la frontera con Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó la postura de su gobierno de combatir la criminalidad, el narcotráfico y la delincuencia organizada en la frontera con Colombia.

Las declaraciones se dieron en una entrevista con la revista colombiana Semana, donde el mandatario destacó la necesidad de cooperación internacional sin afectar la soberanía del país.

Seguridad y tensiones con Colombia

Noboa aseguró que Ecuador ha reforzado la presencia militar en la frontera, lo que implica un gasto adicional de unos 400 millones de dólares al año.

El mandatario cuestionó que acuerdos previos con Colombia no se cumplieron y advirtió sobre el aumento de cultivos ilícitos en zonas como Putumayo y Nariño, lo que impacta directamente al país.

También enfatizó que la lucha no es contra los ciudadanos colombianos, sino contra el narcotráfico, la violencia y la ilegalidad.

Comercio, energía y postura política

El presidente señaló que Colombia mantiene un superávit comercial con Ecuador cercano a los 1.200 millones de dólares en 2025.

Además, criticó diferencias en cooperación energética entre ambos países y reiteró su disposición al diálogo en temas de seguridad, economía y energía.

A nosotros nos toca gastar el doble y nos cuesta USD 400 millones más, al año, el tener a nuestras Fuerzas Armadas posicionadas en la frontera, especialmente en la zona de Putumayo, que es una zona bastante amplia, bastante compleja de cubrir y donde teníamos mucha violencia Daniel Noboa, Presidente de la República

En el ámbito político, Noboa se refirió al caso de Jorge Glas, afirmando que “no es un preso político”, sino un político sentenciado por corrupción.

El mandatario concluyó que trabajará con cualquier futuro gobierno colombiano, siempre que exista compromiso en la lucha contra el crimen organizado.