Richard Carapaz es reconocido con Doctorado Honoris Causa por la UPEC

Reconocimiento al esfuerzo y constancia a mi profesión y mi pasión por por el deporte

La Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, en un acto que marca un hito para la institución.

El reconocimiento destaca su trayectoria deportiva y su impacto como referente de esfuerzo y disciplina para el país.

Trayectoria y logros

Carapaz, conocido como la “Locomotora del Carchi”, es campeón del Giro de Italia 2019 y medallista olímpico en Tokio 2020.

Su carrera lo posiciona como uno de los deportistas ecuatorianos más importantes a nivel internacional.

Inspiración para nuevas generaciones

La universidad resaltó su ejemplo como símbolo de constancia y superación, especialmente para jóvenes del país.

Este reconocimiento académico pone en valor su aporte más allá del deporte, como figura que representa el orgullo ecuatoriano en el mundo.