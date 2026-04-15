Glas sufrió crisis de salud en la cárcel del Encuentro, según su abogada

Jorge Glas, ex vicepresidente del Ecuador, comparece desde la cárcel de El Encuentro, durante la audiencia de habeas corpus.

El exvicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, habría presentado un episodio agudo de salud mientras permanece en prisión, según información difundida por su abogada, Sonia Vera, este miércoles 15 de abril del 2026.

De acuerdo con el reporte, la madrugada del lunes 13 de abril Glas sufrió una pérdida de conciencia acompañada de fiebre y signos compatibles con un evento neurológico, entre ellos una posible crisis convulsiva.

Vera advierte que no habría recibido atención médica inmediata ni se habrían activado protocolos de emergencia.

Denuncian retraso en atención médica

Según la versión expuesta, el exfuncionario permaneció varias horas sin asistencia adecuada, sin traslado a un centro hospitalario y sin una evaluación especializada oportuna, pese a la gravedad de los síntomas descritos.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial ampliado que detalle las condiciones de atención ni el estado actual de salud del exvicepresidente.