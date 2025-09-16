Daniel Noboa emite decretos para oficializar autoridades en ministerios fusionados

El presidente, Daniel Noboa, firmó una serie de decretos ejecutivos para oficializar a las autoridades de los ministerios fusionados en el marco de la eficiencia del Estado.

Con Decreto 135 ratificó a Zaida Rovira como ministra de Gobierno, su designación se dio el 29 de julio del 2025.

Con el Decreto 136 designó a Harold Burbano como Ministro de Desarrollo Humano. Este Ministerio absorbió la Secretaría Técnica Ecuador crece sin desnutrición y al Ministerio de Inclusión Económica y Social.

El nuevo Ministerio de Infraestructura y Transporte lo comanda Roberto Luque, este ministerio fusionó al anterior Ministerio de Vivienda y la Secretaría Técnica de prevención de asentamiento humanos irregulares y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Con Decreto 138 el presidente Noboa designó a Inés Manzano como Ministra de Ambiente y Energía. Esta nueva cartera de Estado fusionó a los ministerios de Ambiente y Transición Ecológica y al de Energía y Electricidad.

Franklin Palacios fue designado como Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca; antes Agricultura y Ganadería y Acuacultura y Pesca.

Con Decreto 140 se designó a Alegría Crespo como Ministra de Educación, Deporte y Cultura. Esta nueva cartera de Estado absorbió a los ministerios de Cultura y Deporte.

Finalmente, con el Decreto 141 se nombró a Luis Alberto Jaramillo como Ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Este ministerio fusionó al Ministerio de Turismo con el de Producción.