Gobierno decreta estado de excepción en siete provincias de Ecuador por manifestaciones

Volqueteros se movilizaron en el sector del Troje y av. Simón Bolívar, en Quito, el lunes 15 de septiembre del 2025.Fotos :API /Rolando Enríquez

El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en siete provincias del país, este martes 16 de septiembre del 2025, por las protestas desatadas tras la eliminación del subsidio al diésel.

Esta medida aplica en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, "por la causal de grave conmoción interna", según el Decreto Ejecutivo 134.

Esta declaratoria se da por "las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas", señala el Primer Mandatario.

El documento también menciona que "se busca detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana".

Según Noboa esta declaratoria de estado de excepción aplica solo en siete provincias "por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías".

Este estado de excepción tendrá vigencia de 60 días; sin embargo, esta declaratoria puede termianr de forma anticipada.