Gustavo Petro le otorgó la nacionalidad colombiana al exvicepresidente Jorge Glas

El pasado 30 de junio, Jorge Glas fue sentenciado a 13 años de cárcel por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le otorgó la nacionalidad colombiana al exvicepresidente del correísmo, Jorge Glas. Así lo confirmó el Mandatario del vecino país, este martes 16 de septiembre del 2025.

“Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”, escribió Petro en su cuenta de X.

El Gobierno de Colombia autorizó su naturalización como colombiano de Jorge Glas, con la salvedad de que él no renuncia a su nacionalidad de origen.

Petro publicó un acta en la que consta que la cónsul general de Colombia en Quito, Paula Perdomo, tomó juramento a Jorge Glas, quien se encuentra recluido en la Cárcel La Roca, en Guayaquil.

Perdomo le preguntó: “¿Jura usted que es su libre voluntad ser colombiano y como tal promte cumplir, acatar y defender la constitución política y las leyes de la república de Colombia?”. Y Glas respondió “Sí juro”.

El exvicepresidente Glas cumple sentencia por tres casos de corrupción: Odebrecht, por asociación ilícita; Sobornos, por cohecho y la última fue por el caso Reconstrucción de Manabí, por peculado.