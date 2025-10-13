Organizaciones sociales se reúnen en Quito para marchar en contra del gobierno de Noboa

Estudiantes y movimientos sociales se reunieron para protestar en contra del Gobierno.

Decenas de personas se congregaron en la Plaza Indoamérica la tarde de este lunes 13 de octubre de 2025 para marchar en contra del gobierno de Daniel Noboa.

En los exteriores de la Universidad Central se congregaron estudiantes y organizaciones sociales con banderas y pancartas de rechazo a Noboa y la eliminación del subsidio al diésel.

Al sitio llegaron tanquetas del Ejército con militares a bordo. Además un fuerte contingente de policía se apostó en los alrededores antes de la concentración.

Los manifestantes intentaron bloquear el paso en la avenida América, pero miembros de la Policía Nacional intervinieron para evitarlo.

NOTICIA EN DESARROLLO...