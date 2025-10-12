118 personas han sido detenidas en los 21 días del paro de la Conaie en Ecuador

Las manifestaciones en Quito avanzaron desde el sur hacia el centro de la ciudad.

La Policía Nacional informó que 118 personas han sido detenidas en los 21 días de paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra de la eliminación del subsidio del diésel.

Así lo informó la entidad este domingo 12 de octubre de 2025, luego de una ajetreada jornada de movilizaciones en Quito, que fueron dispersadas luego de más de siete horas.

En Ecuador se han detenido a 118 personas, de las cuales 107 son adultos y 11 son menores de edad. Según los registros de la Policía, se trata de 108 hombres y 10 mujeres.

Las autoridades también precisaron que de los detenidos 108 personas son ecuatorianas y 10 son extranjeras. De estas dos ya han sido deportadas a sus países de origen.

Además, se conoce que 24 personas permanecen con prisión preventiva y otras cinco aún esperan una audiencia para definir su situación.

Sin embargo, luego de denuncias en redes sociales sobre presuntas detenciones durante las manifestaciones de este domingo en Quito, la Policía Nacional no ha informado si hay o cuántas personas han sido aprehendidas.

"Unos pocos revoltosos que quisieron incitar a que hayan ataques, no lo lograron", dijo el ministro del Interior John Reimberg en un corto video publicado la noche del domingo.