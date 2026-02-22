Parte del techo colapsa en Unidad Judicial de Jama en Manabí

En la Unidad Judicial del cantón Jama, provincia de Manabí, se registró el desprendimiento de una parte del techo en la sala de audiencias del inmueble donde funciona la dependencia, informó el Consejo de la Judicatura.

La entidad precisó que el incidente dejó únicamente daños materiales y que no se reportaron personas heridas. De forma inmediata se activaron los protocolos de atención y la situación fue controlada.

El retiro de escombros se realizó oportunamente y el propietario del edificio, que es arrendado, efectuará una evaluación técnica para ejecutar las reparaciones. Además, se dispuso la reubicación temporal del personal judicial.

Mientras se realizan las intervenciones en la infraestructura, las audiencias se desarrollan de manera telemática, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de justicia.