Cinco problemas que arrastra el sistema judicial de Ecuador, más allá de la corrupción

El sistema judicial ecuatoriano acarrea problemas que van más allá de la corrupción

El sistema judicial ecuatoriano enfrenta una crisis profunda que va más allá de los casos de corrupción. Acarrea problemas estructurales que se han mantenido a lo largo de los años.

Falta de personal, infraestructura deteriorada, tecnología obsoleta, déficit presupuestario y saturación de procesos son algunos de los obstáculos que enfrenta la Función Judicial.

Estas alertas fueron expuestas en 2025 por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Godoy presentó su renuncia y fue censurado por el Pleno de la Asamblea, el miércoles 18 de febrero de 2026, tras enfrentar un juicio político.

Él estaba en el punto de mira desde inicios de diciembre de 2025, cuando se hicieron públicas las presuntas presiones que recibió el juez Carlos Serrano por parte de un exdirectivo de la Judicatura, cercano a Godoy, para que absolviera a un narcotraficante serbio en un juicio por lavado de activos.

En medio de esos escándalos que empañan a la Función Judicial, surgen otros problemas que también afectan a los usuarios, que buscan una justicia eficiente. A continuación el detalle de cuáles son:

Déficit de jueces y fiscales

Uno de los problemas más graves es la falta de talento humano. En 2025 existía un déficit de alrededor de 753 jueces en todas las materias y 631 fiscales a escala nacional.

La mayor afectación está en los juzgados de lo Civil, donde se requieren 232 juzgadores. En lo Penal se necesitan 175 más.

“La alarmante falta de jueces ha sumido a la Función Judicial en un colapso procesal insostenible. La sobrecarga de casos genera retrasos severos, acumulación masiva de causas y fallos judiciales con margen de error elevado”, sostuvo Godoy, el año pasado.

Infraestructura en estado crítico

El deterioro de la infraestructura de las dependencias judicial es otro factor que afecta a la Función Judicial. De 245 edificaciones judiciales, el 50,6% se encuentra en estado crítico, el 35,5 % en condiciones regulares y apenas el 13,8 % en buen estado.

Sistemas informáticos obsoletos

El deterioro tecnológico también afecta a la operación del sistema judicial de Ecuador. El 73% de los servidores no cuenta con vigencia tecnológica, mientras que el 89% de los equipos de red están descontinuados.

Solo existe un 37% de capacidad de almacenamiento disponible. “La deficiencia informática vuelve al sistema inseguro”, señaló la Asamblea Nacional, en un comunicado sobre los inconvenientes que tiene la Función Judicial.

Déficit presupuestario

La Función Judicial arrastra un déficit presupuestario de aproximadamente 200 millones de dólares en 2025. Esto limita la contratación de personal, la compra de insumos y la modernización tecnológica.

Saturación de procesos y riesgos por crimen organizado

Según datos de la Judicatura, el 38% de las dependencias judiciales registra sobrecarga procesal y falta de personal. Además, sufren riesgos en territorios derivados del crimen organizado.