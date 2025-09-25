Partido Social Cristiano dice que la Constituyente 'no es la vía adecuada', pero votará a favor

El Partido Social Cristiano (PSC) es la segunda organización política que expresó su postura en torno al Referéndum y la Consulta Popular que se realizará en Ecuador en noviembre del 2025. El movimiento Creo fue uno de los primeros que también se pronunció en redes sociales.

Según el PSC, no es la vía adecuada la que ha tomado el Gobierno anticipó que se respaldará la convocatoria a la Asamblea Constituyente. "Como demócratas, aunque nos ratificamos en que no es la vía adecuada, votaremos a favor de que se convoque a una Asamblea Constituyente", se lee en el cuarto punto del comunicado difundido en redes sociales.

Y en el mismo punto añadió algo más: "Y si la mayoría de ecuatorianos tiene igual posición, esperamos que el Proyecto de Constitución que se apruebe, no resulte igual o peor que la Constitución Correista del 2008", se manifiesta desde el PSC.

El PSC anticipó que "pronto presentará propuestas, que incluirán sanciones de destitución y prohibición de por vida para ejercer cargos públicos a funcionarios que incumplan sus obligaciones constitucionales y legales", también se sostiene en el comunicado.