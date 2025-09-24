El movimiento CREO apoyará el referéndum y la consulta popular de noviembre en Ecuador

El movimiento político Creando Oportunidades (CREO 21) se pronunció y dijo a través de un comunicado que apoyará la opción del Sí en el referéndum y la consulta popular previstos a realizarse en noviembre del 2025 y que es promovida por el presidente Daniel Noboa.

En el comunicado destacó que las propuestas del Gobierno con las preguntas se alinean con los principios que ha defendido la organización política desde su fundación, entre ellos el fortalecimiento de la democracia, la consolidación de instituciones y la construcción de “un Ecuador más seguro y transparente, donde la voz de los ecuatorianos sea quien determine futuro”.

En su pronunciamiento también se agregó que: “Es hora de lanzar al tacho de basura la constitución correísta. Realizaremos los trámites correspondientes ante el CNE para inscribirnos en los próximos comicios”.

El pronunciamiento de la organización política se conoció luego que la iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa, recibió este miércoles el aval de la Corte Constitucional. En este contexto, los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 16 de noviembre para decidir si se instala una asamblea constituyente que reemplace la Constitución vigente desde el mandato de Rafael Correa.