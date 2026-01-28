Petro: 'Si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar'

Gustavo Petro respondió a Daniel Noboa en medio de acusaciones por aumento de criminalidad en Ecuador.

Colombia y Ecuador atraviesan una guerra comercial por la aplicación de aranceles recíprocos y los señalamientos del presidente ecuatoriano Daniel Noboa al vecino país como el que está detrás del narcotráfico.

"Si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar", respondió el Mandatario colombiano, Gustavo Petro, a una publicación en la que se indica que Ecuador incrementó un 900% la tarifa de trasnporte de crudo colombiano a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Así reaccionó Petro la noche del 27 de enero de 2026 luego de que Noboa apuntara a Colombia detrás del narcotráfico, al reaccionar a la captura de alias 'Viche', que "confirma que el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos”.

“Para el Ecuador esto ha sido una lucha incansable, y hoy, tenemos a alias 'Pipo', 'Fénix' y 'Viche' tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país”, dijo el Mandatario en su cuenta en la red social X.

Además, recordó que Adolfo Macías, alias ‘Fito’, que fue extraditado a Estados Unidos, “entraba y salía del país vecino desde donde controlaba las redes criminales que operaban en Ecuador”.

“Todos buscaban replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocaron”, recalcó Noboa.

Noboa impuso una llamada tasa de seguridad a Colombia, que consiste en un arancel del 30%, alegando que ese país no ha cooperado con Ecuador para controlar el crimen organizado.