Demandan al CNE ante la Corte Constitucional por cambio de fecha de elecciones

Andrés Albuja presentó una demanda de inconstitucionalidad contra las decisiones de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cambiar la fecha de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para el 29 de nioviembre del 2026.

En su demanda argumenta que la resolución del CNE "rompe el principio de previsibilidad que la Corte Constitucional ha señalado como piedra angular del Estado de Derecho".

"El Consejo Nacional Electoral, al modificar la fecha de los comicios de forma intempestiva, impide que los sujetos políticos y la ciudadanía adecúen su conducta a reglas claras y preestablecidas. No se puede hablar de seguridad jurídica cuando el árbitro electoral altera el cronograma de la contienda una vez que el proceso ya ha sido convocado y los términos han empezado a correr, creando un escenario de incertidumbre que lesiona el derecho a la participación política efectiva", señala Albuja.

Para el demandante el CNE al cambiar la fecha de las elecciones apenas un mes después de convocado el período electoral se "vulnera la confianza legítima de las organizaciones políticas que ya planificaron su democracia interna y alianzas bajo el cronograma original".

Albuja sostiene que la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que "una vez iniciado el Período Electoral (que en este caso inició el 14 de febrero de 2026), las reglas que rigen el proceso no pueden ser modificadas sustancialmente".

Sobre este argumento y la posible presentación de demandas por su decisión, la presidenta del CNE, Diana Atamaitn señaló en el espacio de entrevista de Teleamazonas este lunes 30 de marzo que: "la Corte Constitucional debe tener presente de que hay antecedentes que se ha pronunciado que en período electoral la máxima autoridad es la Función Electoral".

Al ser consultada si es una advertencia a la Corte para que no se pronuncie, indicó que solo está recordando que estos son sus pronunciamientos "no lo he dicho yo, lo han dicho ellos", puntualizó.