Elecciones seccionales en Ecuador serán el 29 de noviembre de 2026

La fecha de las elecciones seccionales en Ecuador se modificó este viernes 27 de marzo de 2026. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que las votaciones será el domingo 29 de noviembre de este año.

Las elecciones para elegir a los nuevos alcaldes y prefectos estaba prevista para el domingo 14 de febrero de 2027, sin enbargo, se adelantó a noviembre de 2026.

El organismo electoral dijo que se tomó la decidión como "medida preventiva frente a las fuertes lluvias previstas por el fenómeno de El Niño, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto".

Informes técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos prevén eventos hidrometeorológicos intensos asociados al fenómeno de El Niño.

Según las autoridades del CNE, se podrían presentar "inundaciones con potenciales afectaciones a la población, a la infraestructura, a los recititos electorales y a la red vial entre los meses de enero y marzo de 2027". Por lo tanto, se aprobó la actualización del calendario electoral.

"La actualización del calendario electoral cumple los plazos legales establecidos y permite organizar de manera eficiente cada hito de los comicios", aseguró el Consejo Nacional Electoral. En esas votaciones también se elegirán a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Revise aquí como queda el calendario electoral:

Fechas claves del calendario electoral: