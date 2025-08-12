¿Qué hará el presidente Daniel Noboa en su nueva gira por Brasil, Uruguay y Argentina?

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, confirmó este martes 12 de agosto una parte de la agenda que cumplirá el presidente Daniel Noboa en su nueva gira internacional por Brasil, Uruguay, Argentina y posteriormente en Japón.

Según el cronograma, el próximo 18 de agosto, Noboa viajará a Brasil para reunirse con su homólogo presidencial Luiz Inácio Lula da Silva y con Hugo Motta, presidente de la Cámara de Diputados. Tendrá varios temas por tratar.

Jaramillo anunció que en los próximos días se revelará la comitiva y la agenda completa. Sin embargo, también adelantó que luego, el 19 de agosto, el primer mandatario ecuatoriano se reunirá con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, además participará de un evento empresarial.

La agenda continuará en Argentina entre el 20 y el 21 de agosto. Aquí conversará con el presidente Javier Milei. También mantendrá encuentros con la Cámara de Diputados, estudiantes y empresarios. No se confirmó con qué estudiantes será la reunión en su gira.

Después de esta visita por los países de Sudamérica, entre el 24 y 30 de agosto, Noboa estará en Japón. Allí se tiene previsto reunión con el primer ministro, Ishiba Shigeru, para fortalecer relaciones diplomáticas y cumplir con otras actividades de la agenda.