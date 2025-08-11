Gobierno actualiza fórmula de cálculo de precios de los combustibles en Ecuador

El precio de la gasolina cambia cada mes de acuerdo con el precio del petróleo.

El Gobierno actualizó este lunes 11 de agosto de 2025 el Reglamento Codificado para la Regulación de los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos en Ecuador. Lo hizo a través del Decreto Ejecutivo 83.

El documento firmado por el presidente Daniel Noboa ordena reformas al reglamento aprobado en 2024 cuando se aplicó un sistema de bandas para reducir el subsidio al combustible de bajo octanaje.

El Decreto 83 tiene un solo artículo. En ese texto apunta a ajustar el cálculo del Precio de Paridad de Importación y el margen para las abastecedoras de combustible en Ecuador.

La nueva fórmula de cálculo para las empresas despachadoras tomará como referencia los últimos 20 registros de marcadores internacionales y ajustes en la calidad de la gasolina.

Dentro del Decreto se apunta a considerar el costo de flete, seguro, costo operativo, transporte interno, almacenamiento y costo de capital.

Bajo el nuevo esquema se actualizará la fórmula de cálculo del precio del combustible y anticipa cambios en los valores de las gasolinas extra y extra con etanol.

El nuevo cálculo entrará en vigencia en 60 días hasta actualizar las tarifas, según indica la disposición transitoria.

La ejecución de lo ordenado en el Decreto estará en manos de los ministerios de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, EP Petroecuador y el Servicio de Rentas Internas.

Lea el Decreto 83 completo aquí: