El presidente Daniel Noboa llegó a Panamá para participar en el Davos latinoamericano

Fotografía cedida por la Cancillería de Panamá que muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa (d), saludando al canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez (i)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este martes 27 de enero del 2026 a Panamá para participar en la inauguración de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, bautizado como el Davos latinoamericano, junto a otros siete dignatarios de la región.

Noboa llegó alrededor de las 18:00 hora local (23:00 GMT) al aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fue recibido por el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, en una ceremonia oficial sin la presencia de la prensa privada.

El gobernante ecuatoriano participará el miércoles en la instalación del foro junto a sus colegas de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Colombia, Gustavo Petro; de Guatemala, Bernardo Arévalo, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

El foro, que se extenderá hasta el jueves, abordará cómo posicionar a la región en el escenario global, informó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, organizador del evento junto con el Gobierno panameño.

Lula será el orador principal del evento, que reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos los premios nobel de economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, dijo CAF.

La coincidencia de Petro y Noboa ha generado expectativas sobre un eventual encuentro entre ambos, en el contexto de la crisis bilateral que viven Colombia y Ecuador a raíz de la lucha antinarcóticos y que incluye una guerra arancelaria, aunque hasta ahora no se ha hablado oficialmente de esta posibilidad.

Noboa anunció el pasado 21 de enero que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros donde operan grupos de narcotraficantes y también guerrilleros y ambos países tienen puertos en el Pacífico que son utilizados por las mafias para sacar drogas con destino a Estados Unidos y Europa.

La delegación que acompaña a Noboa

La delegación ecuatoriana incluirá a más de 70 pequeñas y medianas empresas (pymes) exportadoras, constituyendo la mayor participación empresarial del evento y marcando un hito para el país.

Es la primera vez que Ecuador acude al Foro con una representación de esta magnitud, consolidándose como la nación con mayor presencia empresarial en esta edición.

Las empresas nacionales mantendrán una agenda de más de 50 citas de negocio programadas con compradores y actores internacionales, como parte de la estrategia de internacionalización de la oferta exportable del país.

Como parte de esta presencia, Ecuador contará además con un stand institucional, que funcionará como plataforma país para la exhibición del catálogo de productos ecuatorianos, la difusión de los servicios de apoyo a la internacionalización, y la promoción integral de exportaciones, turismo e inversiones.

Entre los ministros que acompañarán al presidente Noboa están Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas; José Julio Neira, secretario General de Integridad Pública; Irene Vélez, secretaria General de Comunicación de la Presidencia; y otras autoridades.

La participación ecuatoriana en este espacio regional reafirma el compromiso del país con una inserción internacional competitiva, el fortalecimiento de las pymes y la cooperación público-privada como eje del desarrollo económico.