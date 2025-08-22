Exportadores acompañarán al presidente Daniel Noboa en su visita oficial a Japón

Un grupo de empresarios que son parte de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (CORDEX) estará junto al presidente Daniel Noboa en la visita oficial a Japón, que se desarrollará del 26 al 30 de agosto.

A través de un comunicado, el gremio de exportadores dijo que hay gran expectativa del sector privado ecuatoriano por alcanzar acuerdos con Japón, la tercera mejor economía del mundo.

“Con más de 125 millones de consumidores que buscan productos prémium y sostenibles, Japón se consolida como un mercado estratégico para diversificar la oferta exportadora ecuatoriana”, sostuvo Cordex en el comunicado.

La misión empresarial de Cordex viajará este sábado, 23 de agosto. En Tokio cumplirán con una agenda de alto nivel que incluye un encuentro con la Cámara de Industrias de Japón (Keidanren), la firma de un memorando de cooperación con la Agencia de Comercio Exterior (Jetro).

Está previsto que se mantengan reuniones con gremios productivos y cadenas de supermercados japoneses para conocer de primera mano los estrictos estándares de calidad y sanidad que caracterizan a este mercado. Además, la delegación visitará el Centro de Fomento Industrial de Tokio.

"Para el sector exportador, uno de los principales objetivos de esta visita es realizar un acercamiento con Economic Partnership Agreement con la finalidad de encaminar un proceso de negociación que, a mediano y largo plazo, permita consolidar mejores condiciones arancelarias para los productos ecuatorianos", se lee en el comunicado.