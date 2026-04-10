Presidente Noboa envía a la Asamblea proyecto para crear el cantón Borbón

La parroquia Borbón decidirá si se convierte o no en cantón de Esmeraldas.

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone la creación del cantón Borbón, en Esmeraldas.

La iniciativa se da tras los resultados electorales de noviembre de 2025, donde el 68,4 % se pronunció a favor de esta medida.

De acuerdo con el primer mandatario, la idea es reorganizar la administración territorial y fortalecer la estructura institucional del norte de la provincia verde.

El proceso que debe realizar el legislativo

La propuesta que ingresó a la Unidad Técnica Legislativa para la elaboración de un informe no vinculante, deberá pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que calificará el proyecto para que el Pleno realice dos debates.

Una vez que la ley se publique en el Registro Oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocará a elecciones en un plazo de 45 días para que los ciudadanos elijan alcalde y concejales del nuevo cantón.