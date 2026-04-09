Noboa insiste en que las muertes violentas se redujeron desde la tasa de seguridad a Colombia

Daniel Noboa insiste en que las muertes violentas en la frontera norte de Ecuador se redujeron a raíz de la aplicación de la tasa de seguridad a las importaciones colombianas. Así lo publicó en sus redes sociales la noche de este jueves 9 de abril de 2026.

Según el mandatario ecuatoriano, las muertes violentas en la frontera con Colombia se han reducido un 33% desde que se aplicó la tasa de seguridad en febrero.

Noboa escribió que "no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo". La medida señala a la falta de acciones de seguridad en la frontera por parte del gobierno colombiano como motivación para subir la tasa al 100%.

La escalada de la guerra arancelaria entre ambos países no tiene indicios de terminar. Incluso Noboa adelantó que la medida puede ser conversada "en el futuro".

Ya que Gustavo Petro estará en el poder hasta agosto de 2026, Noboa dijo que conversará con "un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico".

Por el aumento de la tasa de seguridad a las importaciones colombianas al 100%, Petro dijo que se trata de una "monstruosidad" y que "significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí".