SNAI descarta brote de tuberculosis en la cárcel de El Encuentro

El SNAI niega que exista un brote de tuberculsosis en la cárcel de El Encuentro.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) negó, este jueves 28 de mayo de 2026, que exista un brote de tuberculosis en la cárcel de El Encuentro.

"No se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis ni de otra enfermedad infectocontagiosa", dijo la autoridad penitenciaria a través de un comunicado.

Respecto al fallecimiento de un preso en la víspera, el SNAI aseguró que "los reportes médicos preliminares" establecen como causa de la muerte un cuadro de pancreatitis.

El preso fallecido fue identificado como Elvis Omar Quevedo, quien permanecía recluido en ese centro desde abril, tras su captura en la ciudad de Quevedo.

El SNAI añadió que realiza vigilancia y seguimiento en conjunto con el Ministerio de Salud en el interior de los centros penitenciarios.

El miércoles el SNAI confirmó la muerte de Quevedo como el tercer fallecido en un mes y medio.

Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo el miércoles que varios presos fueron trasladados desde la cárcel de El Encuentro hacia otras prisiones por precaución y no porque exista un brote de tuberculosis.