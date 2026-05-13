Decomisan laptops, impresoras y mercancías valoradas en más de USD 35 000 en El Oro

Agentes del Senae realizaron operativos de control en la frontera sur de Ecuador.

Operativos de control ejecutados en la provincia de El Oro dejaron la aprehensión de mercancías valoradas en más de 35.000 dólares, informó el Cuerpo de Vigilancia Aduanera (CVA).

Las intervenciones se realizaron en los distritos de Puerto Bolívar y Huaquillas, como parte de controles móviles y fijos contra el presunto contrabando y movilización irregular de productos en Ecuador.

Equipos electrónicos retenidos en operativo en Machala

El primer operativo se desarrolló el 9 de mayo de 2026 en bodegas de LAAR Courier, en la ciudad de Machala.

Según el reporte oficial, las autoridades ejecutaron un control móvil con inteligencia y detectaron varios bultos con productos que no contaban con documentos que justifiquen su legal ingreso al país.

Entre las mercancías retenidas constan:

6 bultos con comida china, valorados en aproximadamente 1 050 dólares

2 bultos con repuestos de bicicletas, valorados en 3 050 dólares

2 bultos con accesorios para motos eléctricas, valorados en 1 530 dólares

2 bultos con accesorios de bicicletas, valorados en 2 194 dólares

9 bultos con impresoras y laptops, valorados en 22 775 dólares

6 bultos con tintas para impresoras, valorados en 5 400 dólares

Las autoridades levantaron seis actas de aprehensión.

Control en Huaquillas detectó impresoras y una computadora

Otro operativo se ejecutó el 11 de mayo de 2026 en un control fijo para camiones en Huaquillas.

En ese punto se detectaron dos cartones con impresoras Epson y un cartón que contenía una computadora Lenovo. Toda la mercancía está valorada en aproximadamente 1 400 dólares, detalló el Senae.

Los productos eran transportados en un camión con placa KBC-0334 y, según el informe, no existía documentación que respaldara su legal ingreso, tenencia o movilización en el país.

El Cuerpo de Vigilancia Aduanera señaló que las mercancías quedaron bajo custodia para los procedimientos correspondientes.