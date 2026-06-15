Así opera BlaBlaCar la app de vehículo compartido que opera en Ecuador

La plataforma internacional BlaBlaCar ya está disponible en Ecuador. El servicio permite que conductores y pasajeros compartan viajes interprovinciales y distribuyan los gastos de transporte mediante una aplicación móvil.

A diferencia de los servicios tradicionales de transporte, BlaBlaCar opera bajo un esquema de economía colaborativa o "carpooling", en el que los usuarios coordinan trayectos que ya tenían previsto realizar y comparten los costos del viaje.

¿Cómo funciona BlaBlaCar en Ecuador?

La plataforma actúa como intermediaria tecnológica entre personas que necesitan desplazarse hacia un mismo destino. Según explicó la compañía, BlaBlaCar no organiza los viajes ni presta directamente el servicio de transporte.

Los conductores que planean realizar un recorrido pueden publicar en la aplicación los asientos vacíos disponibles en su vehículo, mientras que los pasajeros interesados pueden buscar rutas y solicitar unirse al trayecto.

El modelo se basa en acuerdos entre particulares para compartir gastos de combustible, peajes u otros costos relacionados con el viaje, sin que exista una actividad lucrativa por parte del conductor.

¿Cómo registrarse en BlaBlaCar?

Los usuarios ecuatorianos pueden crear un perfil a través de la aplicación móvil o del portal web de BlaBlaCar.

Una vez completado el registro:

Los conductores pueden publicar información sobre sus viaje s.

s. Los pasajeros pueden buscar rutas disponibles.

Ambas partes pueden revisar perfiles y coordinar el desplazamiento. La plataforma facilita el contacto y la gestión de las reservas.

Economía colaborativa y movilidad compartida

El sistema de BlaBlaCar se ha expandido en varios países como una alternativa para reducir costos de transporte y optimizar la ocupación de los vehículos particulares.

La compañía señala que el objetivo es aprovechar los asientos disponibles en trayectos que ya estaban planificados, permitiendo que más personas accedan a opciones de movilidad y que los conductores recuperen parte de los gastos asociados al viaje.