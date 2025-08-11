¿En qué consiste el sistema de exoneración 2x2 para envíos a través de servicios postales?

El Ministerio de la Producción de Ecuador aclaró que el nuevo régimen 2x2 está enfocado en las importaciones a través de la empresa pública Servicios Postales del Ecuador.

El Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador informó, a través de un comunicado difundido en redes sociales este lunes 11 de agosto del 2025, que la nueva exoneración 2x2 se aplicará para los envíos realizados exclusivamente a través de Servicios Postales del Ecuador.

Es decir, de acuerdo a lo establecido, estarán exentos de tributos solo los paquetes de hasta 2 kilogramos y hasta dos dólares. Esto tras la emisión del Decreto Ejecutivo 82 del 9 de agosto, en el cual se establecen nuevas reglas para los paquetes importados de bienes de uso personal y que no sean destinados al comercio.

En el caso de la categoría 4x4 para los envíos de paquetes de hasta 4 kilogramos valorados hasta en 400 dólares se mantiene sin cambios, es decir que seguirán con el arancel fijo de 20 dólares por paquete.

Según el decreto, estarán exentos del pago de tributos al comercio exterior los “paquetes cuyo peso sea menor o igual a 2 kilogramos y su valor FOB sea menor o igual a 2 (dólares); siempre que se trate de bienes de uso personal para el destinatario y que no sea destinado con fines comerciales. Las características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea”.

Ese texto sustituye el literal c del artículo 20 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) también explicó que el régimen 4x4 seguirá igual, sin cambios, pagando el arancel fijo de 20 dólares por paquete y continuará disponible en todos los couriers autorizados, incluida la empresa pública Servicios Postales del Ecuador.

En los casos de paquetes que ingresen por vía postal y superen los límites establecidos del 2x2, estos “deberán ser declarados correctamente y pagar los tributos correspondientes”.

El Senae y el Ministerio de Producción argumentaron que el objetivo de la medida es “garantizar un comercio justo, prevenir distorsiones detectadas en el uso de estos mecanismos y asegurar un tratamiento equitativo para todos los usuarios”.

El Decreto Ejecutivo 82 establece que el sistema 2x2 entrará en vigencia en un plazo de ocho días desde la publicación en el Registro Oficial. En ese tiempo, la Aduana y la empresa pública Servicios Postales del Ecuador, con acompañamiento del Ministerio de Telecomunicaciones, coordinarán los procedimientos que correspondan para su implementación.