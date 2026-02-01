CAL califica en sesión virtual el 1 de febrero dos proyectos de ley urgente enviados por Noboa

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionó de manera virtual este domingo 1 de febrero, y calificó dos proyectos de ley urgentes enviados por el presidente, Daniel Noboa, a la Asamblea Nacional.

En la sesión 055 primero calificó el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

Este proyecto tiene como propósito modernizar el marco legal minero y energético para atraer inversiones mediante seguridad jurídica y eficiencia regulatoria.

Además, según el Gobierno busca maximizar los ingresos fiscales y el suministro eléctrico para fortalecer la estabilidad económica estatal.

También, los legisladores calificaron a trámite el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Este segundo proyecto económico urgente tiene como objetivo incorporar en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias, en armonía con la planificación y la sostenibilidad fiscal.

Además, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen al menos el 70% del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.

Ambos proyectos urgentes en materia económica fueron presentados por el Ejecutivo el 27 de enero de 2026.